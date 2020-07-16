Севастопольская Федерация бокса устроила праздник для юных спортсменов ДЮСШОР 8 в Верхнесадовом

«Доброволец» — за развитие детского спорта в Севастополе.

Севастопольская Федерация бокса, вице-президентом которой является руководитель Общественного Движения «Доброволец» Дмитрий Голиков, устроила настоящий праздник для юных боксёров из села Верхнесадовое — воспитанников тренера Ивана Тюнина ДЮСШОР 8.

Интересно было наблюдать за маленькими спортсменами, которые не верили своим глазам: Президент Федерации бокса Севастополя Ленур Курсеитов лично прибыл в сельскую школу с целым грузовичком подарков — здесь и разнообразные боксёрские груши и перчатки, другой инвентарь для занятий боксом, — отмечает пресс-служба ОД «Доброволец».

Юные боксеры с нетерпением распечатывали упаковки и тут же в новеньких ярких перчатках устраивали импровизированный ринг со своим тренером.

Пройдут годы, многие из них достигнут высот и в спорте и в жизни, но эти счастливые минуты из памяти не сотрутся никогда, — резюмируют активисты-общественники.

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».