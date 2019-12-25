Севастопольская «Горсправка» просит оставить на ул. Б. Морская афишные тумбы

Предприятие «Горсправка», сообщает
Из-за реконструкции Большой Морской город может лишиться половины исторических афишных тумб! Их собираются снести и заменить на сооружения из пластика или евробетона. Налицо явное пренебрежение историческим прошлым, — цитирует «СГ» мнение сотрудников ООО «Горсправка».
Афишные тумбы являются частью целостного имущественного комплекса, приватизированного коллективом предприятия в 1995 году. По словам представителя Горсправки, сам факт сноса афишных тумб тщательно скрывается. До руководства города, проектировщиков и строителей достучаться не удается. Но в строительной документации, которую удалось подсмотреть, на месте тумб клумбы или просто пустое место!
Афишные тумбы, которых город может лишиться, расположены по адресу:
1. пл. Ушакова (Ул. Ленина, 76),
2. ул. Большая Морская, 48/1,
3. ул. Большая Морская, 32,
4. ул. Большая Морская, 15.