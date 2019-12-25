Севастопольская «Горсправка» просит оставить на ул. Б. Морская афишные тумбы

Предприятие «Горсправка», сообщает «Севастопольская газета» , просит не допустить уничтожения афишных тумб, расположенных по кольцу города при реконструкции улицы Большая Морская, пл. Ушакова и пл. Лазарева. Некоторые из них уже повреждены строительной техникой. Между тем, афишные тумбы — по центральному кольцу города они были установлены еще в начале 50-х годов прошлого века, а некоторые из них сохранились с довоенного времени — входят в градостроительный комплекс городского кольца 1949-1958 г.г. и в соответствии с Приказом Министерства культуры РФ от 11.01.2016 г. №2 «О включении города Севастополя в перечень исторических поселений федерального значения, утверждения границ территории и предмета охраны исторического поселения город Севастополь» подлежат охране как исторически ценные градоформирующие объекты.

Из-за реконструкции Большой Морской город может лишиться половины исторических афишных тумб! Их собираются снести и заменить на сооружения из пластика или евробетона. Налицо явное пренебрежение историческим прошлым, — цитирует «СГ» мнение сотрудников ООО «Горсправка».

Афишные тумбы являются частью целостного имущественного комплекса, приватизированного коллективом предприятия в 1995 году. По словам представителя Горсправки, сам факт сноса афишных тумб тщательно скрывается. До руководства города, проектировщиков и строителей достучаться не удается. Но в строительной документации, которую удалось подсмотреть, на месте тумб клумбы или просто пустое место!

Афишные тумбы, которых город может лишиться, расположены по адресу:

1. пл. Ушакова (Ул. Ленина, 76),

2. ул. Большая Морская, 48/1,

3. ул. Большая Морская, 32,

4. ул. Большая Морская, 15.