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Севастопольская "Горсправка" просит оставить на ул. Б. Морская афишные тумбы
фото: "Севастопольская газета"

Севастопольская «Горсправка» просит оставить на ул. Б. Морская афишные тумбы

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:03 25.12.2019

Предприятие «Горсправка», сообщает «Севастопольская газета», просит не допустить уничтожения афишных тумб, расположенных по кольцу города при реконструкции улицы Большая Морская, пл. Ушакова и пл. Лазарева. Некоторые из них уже повреждены строительной техникой. Между тем, афишные тумбы — по центральному кольцу города они были установлены еще в начале 50-х годов прошлого века, а некоторые из них сохранились с довоенного времени — входят в градостроительный комплекс городского кольца 1949-1958 г.г. и в соответствии с Приказом Министерства культуры РФ от 11.01.2016 г. №2 «О включении города Севастополя в перечень исторических поселений федерального значения, утверждения границ территории и предмета охраны исторического поселения город Севастополь» подлежат охране как исторически ценные градоформирующие объекты.

Из-за реконструкции Большой Морской город может лишиться половины исторических афишных тумб! Их собираются снести и заменить на сооружения из пластика или евробетона. Налицо явное пренебрежение историческим прошлым, — цитирует «СГ» мнение сотрудников ООО «Горсправка».

Афишные тумбы являются частью целостного имущественного комплекса, приватизированного коллективом предприятия в 1995 году. По словам представителя Горсправки, сам факт сноса афишных тумб тщательно скрывается. До руководства города, проектировщиков и строителей достучаться не удается. Но в строительной документации, которую удалось подсмотреть, на месте тумб клумбы или просто пустое место!

Афишные тумбы, которых город может лишиться, расположены по адресу:
1. пл. Ушакова (Ул. Ленина, 76),
2. ул. Большая Морская, 48/1,
3. ул. Большая Морская, 32,
4. ул. Большая Морская, 15.

Севастопольская "Горсправка" просит оставить на ул. Б. Морская афишные тумбы

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