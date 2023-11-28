Севастопольская делегация принимает участие в финале чемпионата «Профессионалы»

С 24 по 28 ноября в Санкт-Петербурге проходил финал чемпионата «Профессионалы». Делегация из Севастополя принимает участие в мероприятиях деловой программы: посещает мастер-классы ведущих российских организаций и государственных корпораций.

От Севастополя в деловой программе участвует студент Севастопольского колледжа информационных технологий и промышленности Владислав Червонов, а также делегация педагогических работников: Людмила Рожко – начальник регионального координационного центра Севастополя «Профессионалы», Анна Емец – старший мастер Севастопольского профессионального художественного колледжа, Дмитрий Поляков – преподаватель Севастопольского колледжа информационных технологий и промышленности.

В этом году финал чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» проходит в Санкт-Петербурге. К сожалению, команда из Севастополя в финал не вышла, но это лишь стимул набраться опыта и стремиться к победе в следующем году. Мы со своей стороны создаём все условия для реализации потенциала нашей молодёжи, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и. о. директора департамента образования и науки Максима Кривонос.

Благодаря национальному проекту «Образование» в Севастопольском колледже сервиса и торговли созданы мастерские по направлениям «Хлебопечение» и «Поварское дело», в Севастопольском торгово-экономическом техникуме — по направлениям «Предпринимательство», «Ресторанный сервис», «Туризм». В Севастопольском профессиональном художественном колледже появились мастерские по направлениям «Графический дизайн», «Дизайн интерьера», «Компьютерное моделирование швейных изделий (Цифровой модельер)», «Ремесленная керамика», а в Институте развития образования — по направлениям «Дошкольное воспитание» и «Преподавание в младших классах».

Кроме того, в Севастополе создан Центр опережающей профессиональной подготовки, который координирует профориентационную деятельность школьников и студентов колледжей и техникумов. Ребята имеют возможность пройти первые профессиональные пробы.

В рамках работы центра функционирует центр содействия занятости молодёжи с доступными вакансиями в нашем городе.

Эти дни были очень насыщенными. Каждый день у нас было по пять-шесть заседаний. Была интересная международная сессия о том, как не только в нашей стране, но и за её пределами воспитывают профессионалов. В этой сессии принимали участие представители Киргизии и Китая. Сегодня у нас пленарное заседание с Татьяной Голиковой, Александром Бегловым. В родной город мы привезём новые знания и компетенции по подготовке студентов колледжей к соревнованиям, не только на конкурс «Профессионалы», но и на конкурс для преподавателей «Мастер года», — отмечает старший мастер Севастопольского профессионального художественного колледжа Анна Емец.

Напомним, чемпионат «Профессионалы» – часть Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству, которое направлено на поддержку талантливых молодых специалистов и их трудоустройство в ведущие отечественные компании.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя