Севастопольская девочка, пострадавшая во время атаки ВСУ, доставлена на лечение в Москву

Самолёт Ил-76 этой ночью доставил из Севастополя в Москву 15-летнюю девочку, пострадавшую от атаки врага в городском Парке Победы. Севастопольские врачи стабилизировали состояние пациентки, после чего было принято решение о продолжении лечения в столичном медицинском учреждении.

Борт МЧС России оснащён современным оборудованием, медицинским модулем, реанимобилем. Перелёт девочка совершила в сопровождении врачей. Помощь ей окажут в Российской детской клинической больнице.

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

