Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Севастопольская девочка, пострадавшая во время атаки ВСУ, доставлена на лечение в Москву
Новости Республики
Севастопольская девочка, пострадавшая во время аткаи ВСУ, доставлена на лечение в Москву
фото: ГУ МЧС России в Севастополе

Севастопольская девочка, пострадавшая во время атаки ВСУ, доставлена на лечение в Москву

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:59 06.12.2025

Самолёт Ил-76 этой ночью доставил из Севастополя в Москву 15-летнюю девочку, пострадавшую от атаки врага в городском Парке Победы. Севастопольские врачи стабилизировали состояние пациентки, после чего было принято решение о продолжении лечения в столичном медицинском учреждении.

Узнайте больше:  Сейчас за новогоднее украшение дворов и подъёздов можно получить штраф. В Госдуме с этим не согласны

Борт МЧС России оснащён современным оборудованием, медицинским модулем, реанимобилем. Перелёт девочка совершила в сопровождении врачей. Помощь ей окажут в Российской детской клинической больнице.

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

Просмотры:

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.