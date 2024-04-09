Севастопольская Госавтоинспекция разъясняет правила остановки и стоянки транспортных средств

Сотрудниками Госавтоинспекции Севастополя проводится комплекс профилактических мероприятий, направленных на выявление и предупреждение нарушений правил стоянки и остановки.
В настоящее время усилена административная ответственность за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для транспортных средств инвалидов. По ч.2 ст. 12.19 и ч. 1 ст. 27.13 КоАП РФ предусмотрен штраф пять тысяч рублей и эвакуация автомобиля.
Стоянка (парковка) запрещена во всех местах, где существует возможность создания помех движению транспортных средств и пешеходов, а также там, где припаркованный автомобиль может создать опасность или оказаться в опасности.
Парковаться запрещено:
- на пешеходных переходах и в пяти метрах перед ним, на тротуарах, велосипедных дорожках, а также в местах входа/выхода с них;
- вблизи поворотов и подъемов, если видимость дороги в любом направлении менее 100 метров;
- на перекрёстках и ближе, чем в пяти метрах от них, плюс если припаркованный автомобиль перекрывает светофор, дорожные знаки;
- ближе, чем в 15 метрах от остановок общественного транспорта и стоянок такси;
- на трамвайных путях, на железнодорожных переездах и ближе чем в 50 метрах от них, в тоннелях, на эстакадах, на путепроводах и под ними (если полос движения меньше трех);
- вторым рядом, а также в случае, если расстояние до сплошной линии, разделительной полосы и другого края дороги меньше трех метров;
- на обочине за городом на дорогах, обозначенных знаком «Главная дорога»;
- в иных местах, обозначенных дорожными знаками «Остановка запрещена».
Также запрещено парковаться на газонах и вблизи водоемов, на детских площадках, местах остановки спецтехники, а также на специально обозначенных местах для электрокаров вблизи зарядных устройств (если у вас не электромобиль).
Парковка под знаками 3.27 «Остановка запрещена» и 3.28 «Стоянка запрещена» (нередко дополняются табличками со временем и видами транспорта) наказывается штрафом в размере 1500 рублей в соответствии с ч.4 ст. 12.16 КоАП РФ. Также возможна эвакуация транспортного средства.
Если вы хотите сообщить о нарушении ПДД, сделайте фото или видеозапись, подготовьте заявление и направьте пакет документов через официальный сайт https://гибдд.рф/r/92.
Для того, чтобы вашу заявку рассмотрели, она должна содержать в себе следующие сведения:
- личные данные заявителя (ФИО, адрес регистрации, контакты);
- дата, время, место правонарушения;
- признаки замеченного проступка;
- государственный регистрационный знак автомобиля нарушителя, цвет, марка авто.
Фото неправильной парковки и/или видеоматериалы прикладывают к заявлению и направляют в Госавтоинспекцию удобным способом: лично, в отделение ведомства или по Почте России заказным письмом.
Заявление будет зарегистрировано и после проведения проверки, принято решение о возбуждении либо об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении.
источник: Управление Госавтоинспекции УМВД России по г. Севастополю
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