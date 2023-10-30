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Севастопольская команда победила во Всероссийских соревнованиях по самбо

Севастопольская команда победила во Всероссийских соревнованиях по самбо

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:22 30.10.2023

29 октября на базе нового физкультурно-оздоровительного комплекса на Шевченко состоялось торжественное открытие всероссийских соревнований по самбо, посвящённых памяти Героя Советского Союза Д.С. Одинцова.  Спортсменов поприветствовал губернатор Михаил Развожаев. Он отметил, что соревнования проходят в рамках партийного проекта «Единой России» «Zа самбо».

Это мощный, сильный проект, который объединил спортсменов-самбистов по всей России. Соревнования проходят во многих городах, и Севастополь, конечно, не может стоять в стороне. Мы сегодня создаём все условия, чтобы как можно больше ребят приходило в этот по-настоящему национальный вид спорта. Это наша национальная борьба, с нашей идеологией, с нашим пониманием и философией жизни. Поэтому то, что вы выбрали этот вид борьбы – это очень правильно, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главу города. 

За медали боролись более 150 самбистов – юноши и девушки в возрасте от 14 до 16 лет – из Краснодарского края, Ростовской области, Астраханской области, Брянска, Новосибирска, Москвы, Ярославля, Анапы, Херсонской и Запорожской областей, Республики Крым и Севастополя.

Сегодня наша главная задача — привлекать молодежь к спорту. Самбо — искусство самозащиты, а не нападения — воспитывает в ребятах мужество, ответственность, морально-волевые качества, которые в дальнейшем могут пригодиться на службе в Министерстве обороны, Росгвардии, МВД. Закалка, которую мы стараемся дать нашей молодёжи, — это наше будущее, — отмечает сенатор Совета Федерации Сергей Колбин. 

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Всероссийские соревнования, посвященные памяти Героя Советского Союза Д.С. Одинцова, проводятся в Севастополе в 48 раз и берут начало с 1975 года.

Турнир сначала был всесоюзным, затем стал всероссийским. Соревнования являются отборочными на Первенство Южного Федерального округа и Первенство России, — сообщил президент региональной общественной организации «Федерация самбо города Севастополя» Михаил Плис.

Первое командное место в турнире заняли севастопольские самбисты. Серебро завоевали спортсмены из Республики Крым, бронзу — команда из Краснодарского края.

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Справочно: партийный проект «Zа Самбо» создан и реализуется, чтобы привлекать детей и молодёжь к здоровому образу жизни, занятиям физической культурой, создавать комфортные условия для занятия спортом, делать его доступным. В рамках проекта в 2022 году в Севастополе был открыт специализированный физкультурно-оздоровительный комплекс для занятий борьбой — «Дом самбо», где сейчас занимаются около 100 спортсменов.

В 2022 году было подписано соглашение о сотрудничестве со  Всероссийской федерацией самбо, после чего был запущен проект «Самбо в школу». В настоящее время более 150 учащихся вовлечены в регулярные занятия по самбо, которые проходят в четырех школах.

На базе специализированной спортивной школы олимпийского резерва № 2 функционирует полноценное отделение самбо, где работают 10 высококвалифицированных тренеров и обучаются более 200 спортсменов.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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