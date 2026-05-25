Севастопольская молодежь — победители Всероссийского фестиваля «Российская школьная весна»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:53 25.05.2026

В Ставрополе завершился Всероссийский проект-фестиваль «Российская школьная весна». Это масштабный творческий фестиваль непрофессионального ученического творчества в России, совместный проект Движения Первых и Российского Союза Молодежи, который реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

В этом году в фестивале приняли участие более 1 800 школьников от 12 до 18 лет из 89 регионов страны, которые успешно прошли региональные отборочные этапы. Севастополь представили 19 школьников.

Ребята из всех уголков России представили на оценку экспертному совету более 800 конкурсных работ. Конкурсная программа фестиваля включила в себя 10 творческих направлений и специальных номинаций: «Региональная программа», «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Медиа», а также специальные номинации «Малая Родина Первых» и «КВН. Дети», — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя. 

На торжественной церемонии закрытия подвели итоги и наградили лауреатов I, II, III степени по творческим направлениям и специальным номинациям. Лауреатом 1 степени в театральном направлении с произведением Марианны Гончаровой «О красоте» стала Василина Курзова, ученица школы № 6. Образцовый ансамбль народной песни «Калинка» занял 2 место в номинации «Народное пение». Маргарита Рассказова, активистка медиацентра «ТвойКадр» и ученица школы № 35, получила специальный приз «За образ России в кадре» в номинации «Фотопроект».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

