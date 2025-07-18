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Севастопольская молодёжь приняла участие во Всероссийской акции «Диалог с Героем»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастопольская молодёжь приняла участие во Всероссийской акции «Диалог с Героем»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:30 18.07.2025

В Молодежном центре прошла серия патриотических мероприятий, ребята пообщались с участниками специальной военной операции. В рамках Всероссийского проекта «Диалоги с героями» прошла встреча с депутатом Законодательного Собрания, награжденным двумя Орденами Мужества – Сухенко Михаилом Игоревичем и участником боевых действий в зоне проведения специальной военной операции, участником программы «Севастополь – Город Героев» Хорошиловым Андреем Юрьевичем.

Мероприятие прошло в формате открытого диалога, участники обсудили вопросы сохранения исторической памяти, воспитание чувств патриотизма и жизненных ценностей. Гости рассказывали о себе, делились опытом, личными историями, размышляли о будущем, а ребята смогли задать интересующие их вопросы.

Проведение патриотических акций, в которых участвует наша молодежь, очень важно. Проект «Диалог с Героем» проводится уже на протяжении 4 лет. Ребята всегда с огромным желанием и трепетом относятся к таким встречам, потому что это возможность для нашей молодежи получить ответы на важные для них вопросы и выразить глубокую признательность нашим героям, поддержать тех, кто находится на передовой, укрепить чувство единства и взаимопомощи между поколениями, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления по делам молодежи Марину Слонченко.

Во время беседы участники делали куклы-обереги и сухие души в рамках серии акций «Zа наших» по оказанию помощи бойцам специальной военной операции. Все эти вещи будут переданы защитникам на фронт. Также ребята написали письма с теплыми пожеланиями и словами поддержки нашим военным, присоединившись к акции «Благодарю».

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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