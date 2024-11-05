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Севастопольская молодёжь провела серию акций в День народного единства
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастопольская молодёжь провела серию акций в День народного единства

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:36 05.11.2024

В Молодежном центре прошла тематическая викторина, а также две Всероссийские акции: «Марафон культур» и «Окна Единства». Участниками стали представители молодежных и добровольческих организаций, школьники и студенты Севастополя.

В рамках акции «Марафон культур» участники создали рисунки по мотивам народных сказок России, изобразив любимых героев и сказочные пейзажи. Ребята вместе создали изображения, посвященные празднику и демонстрирующие гармонию народов, которыми украсили окна Молодежного центра в рамках акции «Окна Единства».

Я хочу от всей души поздравить молодежь Севастополя и всей России с праздником. Помните, что до тех пор, пока мы едины в своих мыслях, идеях и взглядах, в безусловной любви к нашей родной земле, нас невозможно победить! Вместе мы — сила, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления по делам молодежи Севастополя Марину Слонченко.

Проверить свои знания об истории праздника и народах, населяющих Крымский полуостров, их традициях и обычаях участники смогли на ежегодной тематической викторине «ПРО.Единство».

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В День народного единства по всей стране прошли тематические акции, посвященные многообразию и дружной жизни народов, населяющих нашу страну.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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