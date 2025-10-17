Прямо сейчас:
Севастопольская молодёжь разработала проекты молодежных сообществ
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 15:19 17.10.2025

В Молодежном центре прошла стратегическая сессия по итогам форумной кампании. Начальник управления по делам молодежи Марина Слонченко встретилась с ребятами, чтобы подвести итоги насыщенного форумного сезона, получить обратную связь и вместе разработать предложения по развитию молодежных сообществ.

Ребята делились своими впечатлениями, новыми знаниями, которые получили на форумах, знакомились и обсуждали будущие инициативы. Работая в командах, молодые люди разработали предложения по развитию молодежных сообществ по основным направлениям: медиа, организация мероприятий, добровольчество, творчество, экология и ЗОЖ, IT, патриотическое воспитание и история, наука, спорт, грантовая поддержка, молодежное предпринимательство, молодые семьи. За каждым направлением был закреплен сотрудник управления по делам молодежи или Молодежного центра, который в дальнейшем будет помогать и консультировать ребят по всем вопросам.

Постсопровождение участников форумной кампании – это важная часть работы, в ходе которой мы получаем обратную связь и предлагаем ребятам мероприятия, которые отвечают их интересам, а также предоставляем инструменты для личного и профессионально роста, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления по делам молодежи Марину Слонченко.

Итогом работы команд на стратегической сессии стали проекты молодежных сообществ, которые включают в себя анализ целевой аудитории, описание ценностей, цели и задач организации, портрет лидера сообщества и сформированный план мероприятий.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 11

