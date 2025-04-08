Севастопольская образцовая студия изобразительного искусства отметила 25-летний юбилей

Во Дворце детского и юношеского творчества состоялось праздничное мероприятие, посвященное 25-летию образцовой студии изобразительного искусства «ART STARS».

Сегодняшнее событие — яркое подтверждение того, что искусство является неотъемлемой частью нашего общества. Образцовая студия на протяжении 25 лет успешно воспитывает новые поколения мастеров, прививая любовь к прекрасному и развивая творческие способности. Я уверена, что выпускники студии продолжат вносить значительный вклад в культурное наследие нашей страны. Поздравляю коллектив студии и ее руководителей с юбилеем и желаю дальнейших успехов на этом благородном пути, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора департамента образования и науки Елену Андрус.

Выставку художественных работ, выполненных в разных техниках и жанрах изобразительного и декоративно-прикладного искусства, вместе со своими воспитанниками открыла руководитель студии, педагог дополнительного образования Захарова Анна Алексеевна. На выставке представлены работы учащихся и педагогов Дворца, выпускников студии.

25 лет мы творим традиции, мы гордимся нашими выпускниками, искусство для них становится профессией и частью жизни. Сейчас в студии работает высококвалифицированный коллектив талантливых, творческих педагогов и единомышленников. Наши занятия способствуют профессиональному самоопределению творческой самореализации личности. Образцовая студия изобразительного искусства – динамичный, развивающийся коллектив, который предоставляет качественное образование, обучение и развитие каждого ребенка в области художественного образования и творчества, – поделилась руководитель студии, педагог дополнительного образования Анна Захарова.

Напомним, прием в студию осуществляется без конкурсной основы, принимаются все желающие без учета одаренности от 6 до 18 лет. Основные направления студии: графика, живопись, композиция, теория и история искусства, декоративно-прикладное искусство, коллаж, витраж, батик.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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