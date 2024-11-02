Севастопольская поликлиника № 2 отмечает полувековой юбилей

История одной из самых крупных поликлиник Севастополя началась 4 ноября 1974 года и на сегодняшний день – это динамично развивающееся медицинское учреждение, которое вносит весомый и важный вклад в заботу о здоровье жителей нашего города. На сегодняшний день поликлиника обслуживает около 60 тысяч жителей нескольких районов города, за день сюда приходит практически 600 человек. Врачи поликлиники констатируют: в последнее время увеличилось количество пациентов, прошедших обследования по государственной программе диспансеризации, которой можно воспользоваться бесплатно благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

Еще 50 лет назад штат медицинского учреждения состоял всего из нескольких врачей и медсестер, сегодня же – это 127 человек, которые готовы бороться за здоровье своих пациентов ежедневно.

В преддверии праздника с юбилейной датой коллектив отделения поздравил заместитель губернатора города Севастополя Игорь Михеев. От имени губернатора он выразил признательность коллективу за работу.

Историю больницы пишут люди. Здесь работает высококлассный квалифицированный коллектив единомышленников. Вы сплотились и четко движетесь вперед, очень приятно смотреть на ваши достижения. Верность своему делу и высокий профессионализм медицинского персонала позволяет многим людям вернуться к активной деятельности, обрести уверенность в завтрашнем дне, вновь почувствовать радость жизни.

Поликлиника продолжает развиваться, чтобы соответствовать современным стандартам здравоохранения. На сегодняшний день это три терапевтических отделения, хирургическое отделение, оказывающее квалифицированной медицинскую помощь больным хирургического профиля, в том числе по неотложным показаниям, а также раненым и получившим травму, отделение специализированной медицинской помощи, в котором ведут амбулаторный прием врачи, диагностическая служба, дневной стационар терапевтического и неврологического профиля, отделение медицинской профилактики, осуществляющее диспансеризацию и профилактические осмотры и многое другое.

Здесь постоянно совершенствуется качество лечебно-диагностического процесса с учетом достижений современной науки, внедряются современные медицинские технологии, повышается доступность оказания медицинской помощи населению.

Медицина изменилась. Поликлиника стала большим медицинским учреждением, который обслуживает огромный, густонаселенный район. Ваша поликлиника является одной из лучших, во многом вы были первыми в городе. Особенно хорошо вы показали себя во время пандемии, когда на первичное звено здравоохранения легла беспрецедентная нагрузка. Только благодаря сплоченности коллектива, трудолюбию, профессионализму, самоотверженности мы смогли пройти этот этап. Я уверена, что те задачи, которые поставлены сегодня перед здравоохранением, благодаря такой сплоченности, такому коллективу, будут все реализованы. Спасибо за ваш профессионализм и ваше отношение к профессии, – отмечает временно исполняющая обязанности директора департамента здравоохранения Анна Островская.

В честь праздника присутствующих наградили грамотами и благодарностями от губернатора города, департамента здравоохранения и руководства Городской больниц № 1.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя