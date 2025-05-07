Севастопольская прокуратура заступилась за дельфинов в местном дельфинарии

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура проверила исполнение законодательства в сфере обращения с животными, в том числе занесенными в Красную книгу России, в дельфинарии на ул. Парковой. К участию в проверке привлекались специалисты Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора и Южного межрегионального управления Росприроднадзора.

Установлено, что в дельфинарии содержатся три дельфина – черноморские афалины, один северный морской котик. В декабре 2024 года собственник привез их из Краснодарского края в Севастополь в отсутствие разрешительной документации.

На момент проверки в дельфинарии допускались нарушения требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию. Не имелось ветеринарных сопроводительных документов на продукцию, предназначенную для их кормления, не обеспечивалось надлежащее хранение биологических отходов и кормов. Не соблюдался температурный режим бассейна, вольер для ластоногих был меньше минимального размера.

Природоохранная прокуратура возбудила в отношении владельца дельфинария дела об административных правонарушениях по:

— ст. 8.53 КоАП РФ (несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию);

— ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ (нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил);

— ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов).

Виновное лицо оштрафовано на 13 тысяч рублей.

В отношении собственника животных возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 8.35 КоАП РФ (причинение вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации). Материалы находятся на рассмотрении Южного межрегионального управления Росприроднадзора.

Кроме того, природоохранный прокурор внес владельцу дельфинария, представления об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено.

В настоящее время нарушения при содержании и использовании морских млекопитающих устранены. После вмешательства прокуратуры деятельность дельфинария приведена в соответствие с требованиями действующего законодательства.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя

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