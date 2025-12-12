Севастопольская станция юных техников отпраздновала 65-летний юбилей

В Севастополе в 1933 году была открыта городская детская техническая станция, преемником которой стала Севастопольская станция юных техников, основанная в 1960 году ветераном войны Юрием Тучинным. Под его руководством Станция юных техников превратилась в крупный центр технического творчества с кружками, Малой академией наук и кордодромом международного класса. В советский период учреждение активно развивалось, расширяя материальную базу и спектр направлений. Воспитанники добивались успехов на всесоюзных соревнованиях в авиа-, ракето- и судомоделизме. После 1991 года учреждение, пройдя ряд переименований и сохранив статус центра технического творчества, в 2011 году вернуло историческое название «Станция юных техников», которое носит и по сей день.

Поздравляю коллектив и педагогов, которые посвятили свою жизнь работе с воспитанниками — это наши наставники, которые развивали интерес и талант к техническому творчеству у ребят. Чтобы детям прийти в учреждения дополнительного образования, их нужно заинтересовать. Необходимо найти в ребёнке то сокровенное, что поможет ему реализоваться, возможно, он даже выберет такую профессию. Это всё делают педагоги дополнительного образования, — поделилась Елена Андрус, заместитель директора департамента образования и науки.

Севастопольская станция юных техников объединяет 8 подразделений, которые внедряют лучшие практики и технологии регионального дополнительного образования. Учреждение дополнительного образования сегодня включает Станцию юных техников, детский технопарк «Кванториум», мобильный технопарк «Кванториум», центры цифрового образования детей «IT-куб. Гагарин» и «IT-куб. Севастополь», Региональный модельный центр, Региональный ресурсный центр, Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, «Агротех».

В учреждении занимаются 6067 детей в 33 объединениях. Предоставляется обучение по 142 образовательным программам по следующим направленностям: техническая, социально-гуманитарная, художественная. Контингент детей-инвалидов и детей с ОВЗ составляет 8 человек.

Наши ученики — будущие инженеры, программисты, меди-специалисты. Воспитанники участвуют в конкурсах разного уровня; когда они занимают призовые места — это наше главное достижение. В планах — открыть ещё одно структурное подразделение и развиваться на благо нашего города, — отметила Елена Киселева, исполняющая обязанности директора Севастопольской станции юных техников.

На мероприятии собрались педагоги, сотрудники, ветераны труда, выпускники, обучающиеся и родители. Коллектив учреждения вместе с воспитанниками подготовил праздничный концерт. За многолетний добросовестный труд, вклад в развитие дополнительного образования города Севастополя, а также успехи в деле обучения и воспитания детей и молодежи, работники Станции юных техников получили награды Правительства, губернатора, Законодательного Собрания, департамента образования и науки.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя