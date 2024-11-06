Севастопольская ТЭЦ будет работать в рамках концессионного соглашения

На заседании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева приняли постановление о заключении концессионного соглашения в отношении Севастопольской ТЭЦ. Концессия — это форма государственно-частного партнерства на взаимовыгодных условиях. Такое соглашение, по словам специалистов, в первую очередь нужно, чтобы решить технические проблемы ТЭЦ: например, котлы, которые там установлены, за годы эксплуатации полностью устарели; материально-техническую базу надо обновлять, чтобы предприятие работало стабильно.

Сейчас из-за устаревшего оборудования ТЭЦ несет убытки, которые нам приходится покрывать за счет субсидий из бюджета, — порядка 360 млн руб. в год. Для дефицитного бюджета это серьезная сумма. Концессия позволит избавиться от этой нагрузки — модернизацией ТЭЦ займется акционерное общество «Севэнерготех», – цитирует пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Компания модернизирует ТЭЦ за свои средства. В дальнейшем она будет зарабатывать, получая оплату за отопление. Тарифы на коммунальные услуги останутся прежними, для населения ничего не изменится.

Согласно договору концессии через 15 лет модернизированное имущество вернется в собственность города.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя