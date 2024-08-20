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Севастопольские аграрии намерены собрать 27 тысяч тонн винограда
фото: Департамент сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя

Севастопольские аграрии намерены собрать 27 тысяч тонн винограда

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:06 20.08.2024

Традиционно севастопольские аграрии основную часть винограда соберут осенью, на середину августа уже собрано четыре тысячи тонн столовых и технических сортов.

Всего планируется собрать около 27 тысяч тонн винограда, сообщили в департаменте сельского хозяйства города. В 2023 году хозяйства города собрали 26,2 тысячи тонн винограда, в 2022-м — 27 тысяч тонн. В Севастополе площадь виноградников превышает 7,5 тысяч га, треть из них — это молодые лозы, — отмечает «Севастопольская газета»

 

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