Севастопольские аграрии обещают рекордный урожай клубники

В Севастополе продолжается сезон сбора клубники – земляники садовой. Аграрии уже собрали более 70 тонн ягоды. Всего в этом году урожай должен составить более 200 тонн.

Выращивают клубнику в Севастополе как крупные предприятия, так и фермерские хозяйства, которые организовали свою деятельность с помощью государственной поддержки. Так, глава крестьянского (фермерского) хозяйства Виктория Савицкая в середине 2019 года принимала участие в конкурсном отборе на получение гранта. Бизнес-план по выращиванию земляники садовой принес Виктории победу в конкурсе: начинающий фермер получила поддержку в размере 1,5 млн рублей, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Уже в феврале прошлого года в крестьянском (фермерском) хозяйстве были установлены три теплицы тоннельного типа общей площадью 1 200 квадратных метров, проведена система капельного орошения. Первые 10 тысяч кустов земляники сорта Мурано, которая плодоносит несколько раз за сезон, в теплицах высадили в апреле 2020-го.

Конечно, когда мы только начинали реализацию проекта, было много сомнений, были трудности. Очень выручила грантовая поддержка от правительства Севастополя. Садовая земляника – капризная ягода, требует строгого соблюдения температурного режима, постоянного полива и ухода. Но было большое желание как можно быстрее получить результат. Сейчас мы уже собираем второй урожай. Пусть он пока небольшой, но вкус и качество ягод нас радуют. Всего в этом году планируем собрать с нашего тепличного комплекса около 10 тонн. Всю землянику будем реализовывать в Севастополе, — говорит Виктория Савицкая.

Гранты на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств предоставляются правительством Севастополя в рамках реализации государственной программы «Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя». Потенциальные фермеры могут получить грант «Агростартап» в размере 2,5 млн. руб.

Создание новых крестьянских (фермерских) хозяйства необходимо как для развития сельских территорий региона, так и для обеспечения жителей и гостей Севастополя плодоовощной продукцией собственного производства, — отмечает директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка города Севастополя Вадим Кирпичников.

Помимо садовой земляники, в Севастополе выращивают ежевику, малину и смородину. В текущем году аграрии планируют собрать не менее 225 тонн ягод. В 2020 году урожай ягодных культур в регионе составил 84,4 тонны.