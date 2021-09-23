Севастопольские аграрии собирают урожай томатов

Сельскохозяйственные предприятия Севастополя продолжают уборку томатов. В частности, урожай собирают на предприятии ООО «Севагросоюз» в поселке Сахарная Головка. С 2015 года предприятие специализируется на выращивании огурцов и помидоров в тепличном комплексе общей площадью 3 гектара. Для того, чтобы овощи росли и зрели круглогодично, теплицы отапливаются, а полив растений выполняется с применением технологии капельного полива с подачей питательного раствора в прикорневую зону каждого растения.

Впервые предприятию была оказана помощь в прошлом году в размере 2,5 млн рублей на теплоэнергоносители, с учетом пандемии это было крайне важно. На текущий год из бюджета Севастополя организации будет выделено 5 млн рублей. Всего порядка 7 млн рублей будет направлено на строительство, реконструкцию, модернизацию теплиц в Севастополе, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Даниила Степаненко.

Сельскохозяйственная продукция ООО «Севагросоюз» реализуется на рынках и в торгово-розничных сетях города Севастополя, а также на территории Республики Крым. За неполных 9 месяцев 2021 года предприятие вырастило и реализовало 456,1 тонн овощей, из них: томатов – 9,2 тонн; огурцов – 446,9 тонн, в то время как за аналогичный период прошлого года было выращено на 30% меньше – 317,1 тонн продукции.

Повышению объёмов производства тепличных овощей в регионе способствует государственная поддержка. Средства выделяются на развитие овощеводства закрытого грунта в рамках государственной программы «Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя».

Напомним, в текущем году на поддержку тепличных хозяйств в бюджете города Севастополя заложено 12 млн руб., что на 80% больше, чем в прошлом году. В настоящее время идёт приём документов на оказание данной меры государственной поддержки. Обратиться за получением господдержки можно в департамент сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя по адресу: улица Партизанская, 4А, тел.:55-56-91, 55-92-41.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя