Севастопольские безработные участвуют в сборе урожая винограда

В Правительстве Севастополя отмечают: в разгар уборки урожая винограда сельскохозяйственные предприятия города испытывают острую нехватку рабочих рук.

Пятый год подряд Центр занятости населения обеспечивает кадрами ООО СВЗ «Агро». Этой осенью на участие в общественных работах по сбору урожая винограда было направлено 24 работника из числа безработных и ищущих работу граждан. По словам главного агронома СВЗ «Агро» Арсена Ягьяева, винодельческое предприятие надеется на расширение сотрудничества с Центром занятости населения по привлечению дополнительных трудовых ресурсов на период сезонных работ, тем более, что учреждение берет на себя организацию бесплатной доставки сотрудников к месту работы и обратно, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Участники общественных работ получают заработную плату от предприятия на сдельной основе, а безработные граждане, помимо зарплаты – пособие по безработице и материальную поддержку от Центра занятости. Время, в течение которого гражданине принимают участие в оплачиваемых общественных работах, не прерывает стажа и засчитывается в общий трудовой стаж.

Всего с начала 2020 года Центром занятости заключено 12 договоров с работодателями по трудоустройству на общественные работы на 198 рабочих мест, трудоустроено 104 человека.