Севастопольские бизнесмены могут получить до 500 тысяч рублей в виде гранта

15 июля в Севастополе стартовал приём заявок на получение гранта в размере до 500 тысяч рублей, в котором могут принять участие субъекты малого и среднего бизнеса, которые включены в реестр социальных предпринимателей, а также молодые предприниматели в возрасте до 25 лет включительно. Грантовая поддержка оказывается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Средства данного гранта можно потратить на аренду или ремонт помещения, приобретение необходимого оборудования, платежи по договорам лизинга и на другие составляющие, необходимые для развития бизнеса. В этом году на грантовую поддержку выделено почти 2,5 млн рублей, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева.

При получении гранта действуют обязательные условия: предпринимателям необходимо вложить не менее 25% собственных средств от общей стоимости проекта, а также пройти бесплатное обучение в центре «Мой бизнес», где специалисты помогут составить заявку на получение гранта и расскажут больше о ведении своего дела.

Подать заявку на участие в грантовом конкурсе предприниматели города могут с 15 июля по 23 августа включительно через государственную интегрированную информационную систему управления общественными финансами «Электронный бюджет» по ссылке.

Напомним, порядок предоставления грантовой поддержки размещён по ссылке. Получить консультацию дополнительно можно в департаменте экономического развития Севастополя по телефону +7 (8692) 54-18-44 или в центре «Мой бизнес» по адресу пр. Октябрьской Революции, 42-Б, корпус 6, телефон для справок: +7 (8692) 22-92-92.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя