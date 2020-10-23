Севастопольские больницы получили автомобили из правительственного гаража

Автомобили переданы в пользование медикам по поручению Губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Я принял решение передать автомобили из правительственного автопарка, больницам, чтобы обеспечить выезд врачей к пациентам, которые проходят лечение на дому. Машины вышли на рейс. Автомобили предоставляем в распоряжение медиков вместе с водителями. И конечно, в случае необходимости будем увеличивать количество передаваемых машин, — цитирует пресс-служба Правительства губернатора.

Напомним, в понедельник на аппаратном совещании Михаил Развожаев поручил выяснить потребности больниц в дополнительных машинах.

Весной, из правительственного гаража в пользование медикам уже были переданы машины. Сейчас с учетом возникшей нагрузки, появилась ещё потребность в 11 машинах.

В частности, городской больнице №1 передано ещё семь автомобилей, горбольнице №4 – два, горбольницам №5 и №9 – по одному.