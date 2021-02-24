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Севастопольские больницы возобновляют работу по основному профилю
фото: Parentingupstream (pixabay.com)

Севастопольские больницы возобновляют работу по основному профилю

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:29 24.02.2021

В севастопольской больнице №9 весь лечебный корпус выведен для оказания плановой медицинской помощи.

Оставили 60 коек для больных корнавирусом, в том числе 6 реанимационных коек. Всего в больнице выведено 200 коек для плановой помощи пациентам. Сейчас там проводится дезинфекция. Также приём пациентов с коронавирусом завершен полностью в севастопольской больнице № 4, — цитирует пресс-служба директора Департамента здравоохранения Виталия Денисова.

По словам директора департамента, на базе санатория «Изумруд» планируется открыть отделение реабилитации пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией.

В одном из зданий санатория «Изумруд» планируем развернуть отделение реабилитации пациентов, перенесших Covid-19. Проходить реабилитацию особенно важно людям старше 65 лет, – отмечает Виталий Денисов.

На сегодняшний день прививку от COVID-19 в Севастополе получили более 9 тысяч человек.

Севастопольские больницы возобновляют работу по основному профилю

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