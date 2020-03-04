Севастопольские борцы сумо — на пьедесталах первенства и чемпионата России

Севастопольские борцы сумо с триумфом вернулись с главных состязаний страны этого года. Дарья Ибрагимова (в/к до 65 кг) и Татьяна Борисова (абс. в/к) стали чемпионками России по сумо 2020. Кроме того, Татьяна Борисова выборола и вторую медаль — бронзовую (в/к +80 кг). А Анастасия Шашина стала дважды бронзовой призёркой (в/к +80 кг, абс. в/к).

Дарья Ибрагимова и Татьяна Борисова повторили результат прошлогоднего чемпионата России. Дарья уверенно дошла до финала, уверенно выиграла все встречи, и в финальной встрече боролась с молодой спортсменкой из Смоленска. Татьяна Борисова в полуфинальной встрече проиграла из-за своей ошибки. В финальной встрече в абсолютной категории Татьяна боролась со своей прошлой обидчицей на чемпионате России. В прошлом году она проиграла этой титулованной спортсменке из Нижнего Новгорода, а в этом году одержала у неё победу, что очень приятно. То есть видно рост спортсменов. Анастасия Шашина в этом году боролась не в привычной своей весовой категории. В прошлом году она была чемпионкой России и чемпионкой Европы в категории 95 кг. Сейчас Международная федерация сумо отменила эту весовую категорию, и Анастасия была вынуждена выступать в +80 кг. То есть вес спортсменов был большой. И в +80 и абсолютной весовой категории она в полуфинале встречалась с соперницей, которая превышала её в весе. И, может, и опыта у той спортсменки побольше. Пока не под силу было Анастасии победить её. Но тем не менее боролась тоже очень достойно. В итоге и в +80, и в абсолютной проиграла в полуфинальной встрече, — рассказал главный тренер сборной Севастополя по сумо Константин Ермаков.

Дарья, Татьяна и Анастасия — штатные спортсменки ЦСП СКС. Теперь девушкам предстоит напряжённая подготовка к чемпионатам Европы и мира.

Максим Смирнов, также штатный спортсмен Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя, завоевал бронзу на первенстве России по сумо до 22 лет (в/к до 92 кг).

Павел Фоменко, (в/к до 70 кг) тоже представлявший Севастополь на первенстве, стал пятым, проиграв встречу за третье место.

Настрой у ребят был боевой, но, с моей точки зрения, им не хватило соревновательного опыта. Думаю, у них всё впереди. Будем стараться брать и первые места на России, — прокомментировал Константин Ермаков.

Чемпионат состоялся 29 февраля, первенство России среди юниоров и юниорок не старше 22 лет состоялось 27 февраля. Соревнования принимал город Чехов (Московская область) и Дворец спорта «Олимпийский». Участвовали представители 20 регионов страны. Они боролись за путёвки в национальную команду, участие в которой открывает дорогу на крупнейшие международные старты.

фото: пресс-служба ГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя»