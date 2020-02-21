Севастопольские депутаты рассмотрели обращение жителей микрорайона Максимова дача

Письмо от жителей нескольких домов по улице Каштановая (микрорайона Максимова дача) поступило в адрес заместителя председателя постоянного комитета Законодательного Собрания города Севастополя по градостроительству и земельным вопросам Андрея Куринова.

Парламентарий изложил суть проблемы. Она заключается в том, что несколько домов по улице Каштановая попали в границы особо охраняемой природной территории (ООПТ). Этот статус парку регионального значения «Максимова дача» был присвоен в в украинский период и подтверждён в 2014, вместе с ещё одиннадцатью аналогичными объектами. Дома здесь были задолго до этого – в 1959 году и в 1970-х годах земельные участки были выделены гражданам лесхоззагом. Охранный статус повлёк ряд ограничений: единственная дорога к жилым домам сейчас перекрыта шлагбаумом, а водовод – единственный источник воды для этих людей – под угрозой ликвидации.

Люди просят не лишать их водоснабжения и, в случае отселения, обеспечить справедливые условия изъятия недвижимого имущества, — заключил Андрей Куринов.

Руководитель комитета по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов, в свою очередь, сообщил, что аналогичное письмо поступало в Законодательное Собрание ещё в I созыве. Тогда было направлено обращение в Департамент по имущественным и земельным отношениям (ДИЗО) и получен подробный ответ.

По испрашиваемому участку разрабатывается проект планировки и проект межевания территории, в соответствии с которыми для домов, расположенных здесь, предусматривается процедура изъятия. После принятия решения об изъятии уполномоченный орган осуществляет подготовку соглашений и выполнения сопутствующих мероприятий в соответствии с действующим законодательством. Земельные участки выкупаются по рыночной стоимости, как это указано в ответе ДИЗО, — сообщил Вячеслав Горелов.

О том, что правительство Севастополя, как орган, наложивший ограничения на данную территорию, должно обеспечить процедуру выкупа и земельных участков, и объектов недвижимости подтвердила заместитель губернатора Севастополя Светлана Пирогова. По итогам обсуждения депутаты приняли решение направить письмо в Севприродназдор и Департамент по имущественным и земельным отношением с просьбой предоставить гражданам актуальную информацию по вопросам изъятия земельных участков и ограничений, налагаемых статусом ООПТ.

Фото и материалы: пресс-служба Заксобрания Севастополя.