Севастопольские девушки-борцы — на пьедестале чемпионата России по рукопашному бою

Чемпионат России среди мужчин и женщин по рукопашному бою-2019 принимал Орёл.

Участниками стали 317 борцов из 50 регионов России. Севастополь представляли десять спортсменов сборной города по рукопашному бою. И, по оценке главного тренера команды Людмилы Заднипровской, все они показали хорошие бои. Более того, мастер спорта России по спортивной борьбе Дарья Крапивина стала чемпионкой России по рукопашному бою (весовая категория 50 кг), а мастер спорта международного класса по спортивной борьбе Светлана Радван стала бронзовой призёркой чемпионата (весовая категория 70 кг), — отмечают в ГАУ « Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя» .

Как сообщил тренер девушек — президент Федерации рукопашного боя Севастополя Алексей Заднипровский — Светлана Радван провела два боя, в полуфинале проиграла мастеру спорта международного класса и неоднократной чемпионке России. Дарья Крапивина провела три боя.

К финалу были готовы. Выиграли и у судей, и у спортсменов. Была очень сильная поддержка в зале, — сказал тренер. — В финале Дарья на 100% переиграла заслуженного мастера спорта и неоднократную чемпионку мира.

Борьба девушки на чемпионате стала яркой иллюстрацией воли к победе: в финальном поединке Дарья билась с выбитыми пальцами ударной руки. По возвращении домой врачи поставили ей диагноз «перелом».

Это была сокрушительная победа — и тактически, и технически, — отметил Алексей Заднипровский.

Соревнования были отборочными в сборную страны. По предварительным прогнозам, Дарья Крапивина может быть включена в основной состав сборной команды РФ, а Светлана Радван — в резервный. По словам Алексея Заднипровского, для них очень важно попасть в программу подготовки национальной сборной к чемпионату мира, потому что это очень хорошая школа.



фото: ГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя»