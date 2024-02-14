Севастопольские девятиклассники сдали итоговое собеседование по русскому языку

Сегодня девятиклассники по всей России сдают итоговое собеседование по русскому языку. Собеседование традиционно проводится во вторую среду февраля, участие в нём является обязательным. Во время испытания оценивается умение выпускников 9-х классов высказываться на разные темы, вести диалог, выразительно читать текст и пересказывать. Итоговое собеседование девятиклассники проходят в своих школах.

Успешное прохождение итогового собеседования – это одно из условий допуска выпускников 9-х классов к государственной итоговой аттестации, по итогам которой девятиклассники получат аттестат об основном общем образовании. В этом году на итоговое собеседование в Севастополе зарегистрирован 4 451 человек. В прошлом году участников было 4 800, более 98% из них получили зачёт. Мы надеемся, что и в этом году ребята успешно справятся с заданиями и получат допуск к экзаменам, – сообщил и. о. директора департамента образования и науки Севастополя Максим Кривонос.

Собеседование оценивается по системе зачёт/незачёт. Максимальное количество баллов за выполнение всех заданий итогового собеседования – 20. Участник получит зачёт, если наберет 10 и более баллов.

Собеседование проходит тет-а-тет. Школьник общается с педагогом. Экзаменатор оценивает подготовку девятиклассника. Самое главное для учеников – умение правильно читать, излагать свои мысли и отвечать на вопросы. Предложенные тексты для чтения и пересказа посвящены известным людям: спортсменам, художникам, общественным деятелям. Во время пересказа ребята должны использовать цитату из предложенного текста. Эксперт оценивает речевую грамотность, технику чтения, интонации, правильный пересказ, навык общения с педагогом, который задаёт вопросы. На собеседовании царит дружественная и комфортная атмосфера, — рассказала учитель русского языка и литературы, эксперт на собеседовании в школе № 54 Владлена Пустовая.

Продолжительность собеседования для каждого участника – не более 16 минут. Для участников итогового собеседования с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность процедуры может быть увеличена до 30 минут.

Девятиклассники, получившие незачёт или не явившиеся на итоговое собеседование по уважительным причинам, повторно допускаются к итоговому собеседованию в дополнительные сроки – 13 марта и 15 апреля. Результаты – зачёт или незачёт – ребята узнают сразу, а точное количество баллов им сообщат в течение нескольких дней.

Фото: правительство Севастополя.