Севастопольские дорожники меряются силами со снегопадом

Севавтодор продолжает работы в усиленном составе в связи с продолжающимся снегопадом.

В работах по очистке дорожной сети задействована вся снегоуборочная техника предприятия. 16 единиц находится на линии для обеспечения безопасного проезда. За минувшую ночь очищено и обработано более 500 километров автомобильных дорог, распределено около 450 т противогололедного материала. Техника Севавтодора расчищала основные региональные дороги: Ялта-Севастополь, Севастополь-Инкерман, Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, Танковое-Оборонное и другие. В городской черте обработаны все основные автомобильные дороги, спуски и подъемы: ул. Котовского, ул. Хрусталева, пр-т Ген. Острякова, ул. Ленина, ул. Большая Морская, пр-т Октябрьской Революции, пр-т Героев Сталинграда и др. Работы по обеспечению проезда на улично-городской сети продолжаются, звонки, поступающие в диспетческую Севавтодора отработаны, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Обращаем внимание водителей, что в связи с обильным снегопадом и отрицательными температурами в Севастополе наблюдается ухудшение дорожной ситуации.

Рекомендуем минимизировать поездки на личном транспорте и воспользоваться общественным. Будьте внимательны на дорогах, соблюдайте ПДД! — подчёркивают в Севавтодоре.

Напоминаем, в круглосуточном режиме работает диспетчерская служба Севавтодора по телефону +7 978 998 59 83 куда вы можете обращаться по при обнаружении гололеда.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя