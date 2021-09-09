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Севастопольские дворы: 18 территорий в порядок приведены, ещё больше - в работе
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастопольские дворы: 18 территорий в порядок приведены, ещё больше — в работе

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:21 09.09.2021

В Севастополе благоустройство 18 дворовых территорий проводят в рамках соглашения между Правительством Москвы и Правительством Севастополя.

В этом году запланировано благоустройство 72 дворовых территорий. В рамках благоустройства проводится асфальтирование внутриквартальных дорог и придомовых территорий. На сегодняшний день завершено 18 объектов, остальные в работе. До конца года будут завершены все работы, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова. 

По словам чиновника, по поручению губернатора до 1 сентября необходимо было выполнить подходы к социальным и образовательным учреждениям.

Героев Бреста, 37 – это как раз пример таких выполненных работ. Подрядчик выполнил основные работы за месяц. Будет подсыпка грунтом зеленых зон. Есть замечания в части понижения бордюров – подрядчик устранит, — заявил глава ведомства.

Напомним, в этом году запланировано также благоустройство 40 км пешеходной сети.

Севастопольские дворы: 18 территорий в порядок приведены, ещё больше - в работе

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