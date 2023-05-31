Севастопольские экспортеры могут получить микрозайм до 5 миллионов рублей

В Севастополе впервые запустили финансовый продукт для поддержки экспортеров. Они могут получить микрозайм в размере до 5 млн рублей. Поддержку предоставляют в некоммерческой организации «Микрокредитная компания фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Программа рассчитана на тех, кто имеет экспортный потенциал и планирует осуществлять экспортные поставки, расширять объемы продаж и географию экспортных поставок. Мы понимаем, что в качестве существенных факторов, сдерживающих производство экспортной продукции, предпринимателями были названы нехватка оборотных средств, поэтому была разработана программа льготного кредитования, где ставка будет понижаться, если заемщик заключил экспортный контракт, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместитель губернатора Марию Литовко.

Так, при оформлении микрозайма размер годовой процентной ставки может быть снижен до 1% в том случае, если заемщик в течение года после заключения договора подтверждает факт отгрузки первой партии продукции на экспорт на сумму не менее 120 тысяч долларов США.

В случае невыполнения заемщиком условий снижения на 367 календарный день после заключения договора размер годовой процентной ставки устанавливается равным размеру ключевой ставки Банка России на дату заключения договора (до конца срока действия договора микрозайма).

Расходовать заем можно на одну или несколько целей:

пополнение оборотных средств;

приобретение, ремонт, модернизация основных средств;

освоение производства новых видов продукции (работ, услуг), внедрение новых технологий;

приобретение, строительство, капитальный ремонт или реконструкция нежилых помещений, используемых для предпринимательской деятельности.

Впервые в регионе запускается финансовый продукт для поддержки экспортеров. Выражаем уверенность, что это повлияет на рост объемов поддержанного экспорта в Севастополе. Кроме того, в центре «Мой бизнес» действует Центр поддержки экспорта, который предлагает и другие возможности для выхода на международные рынки – поиск иностранного партнера, участие в выставках, бизнес-миссиях. В 2022 году ЦПЭ оказал услуги 287 предпринимателям, — сообщила директор центра «Мой бизнес» Наталия Борисова.

Микрокредитная компания фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства расположена в центре «Мой бизнес» по адресу проспект Октябрьской революции, 42Б, корпус 6.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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