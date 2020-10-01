Севастопольские фонтаны больше не работают

По поручению врио Губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в целях экономии воды, с сегодняшнего дня в городе отключены все фонтаны.

Начались подготовительные работы перед их консервацией. В течение месяца, организацией, осуществляющей обслуживание фонтанов в соответствии с заключенным контрактом, будут проведены следующие работы: слив воды из чаш, трубопроводов, системы фильтрации, удаление крупных солевых отложений на поверхностях фонтана, покрытие поверхности чаш щелочным раствором, чистка фильтров, проверка системы вентиляции, системы поддержания температуры в техническом помещении, техобслуживание насосов по необходимости, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.