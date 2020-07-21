Севастопольские инспекторы ДПС подвели итоги рейда «Скорость»

Севастопольские инспекторы ДПС с помощью приборов измерения скорости транспортных средств за время операции «Скорость» составили 13 административных материалов.

Госавтоинспекция Севастополя напоминает, что административное наказание за превышение скоростного режима — штраф на сумму от 500 до 5000 рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от 4 месяцев до 1 года в зависимости от тяжести совершенного правонарушения. Водители обязаны знать, что во внутридворовых территориях разрешенная скорость составляет не более 20 км/ч, в пределах населенного пункта не более 60 км/ч, а вне населенных пунктов – 90 км/ч, если нет иных ограничений, — отмечают в Управлении ГИБДД УМВД России по г. Севастополю.



В ведомстве подчёркивают: своевременная неоплата штрафа может грозить серьезными последствиями, вплоть до ареста имущества или запрета на выезд из страны. Чтобы оперативно оплатить штраф удобнее всего воспользоваться сайтом «Госуслуги». Для этого пользователю в графе личных данных необходимо ввести сведения об автомобиле и номер водительского удостоверения.

Временные рамки для внесения денежных средств по штрафу ГИБДД: 10 дней – период для обжалования постановления, отсчитывая с момента получения письма, 60 дней на произведение оплаты, после 10-дневного срока и 20 дней – возможность получить скидку 50%.