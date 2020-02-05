Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Севастопольские казаки патрулируют Килен-балку. Зачем?

crimeapress_news

Севастопольские казаки патрулируют Килен-балку. Зачем?

Севастопольские казаки патрулируют Килен-балку. Зачем?

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:55 05.02.2020

Севастопольские казаки с понедельника патрулируют Килен-балку по поручению врио губернатора города Михаила Развожаева. Для предотвращения несанкционированного сброса строительного мусора.

Силами казаков выставили пост охраны и круглосуточно находимся здесь, по четыре человека в смену. В наши обязанности входит выявление автотранспортных средств, которые прибывают в Килен-балку. В случае если машина приедет для несанкционированной выгрузки строительного мусора мы зафиксируем данные и передадим их в полицию и «Севприроднадзор». С понедельника подобных нарушений не выявлено, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя атамана окружного казачьего общества «Севастопольский казачий округ» Алексея Щеренева.

Севастопольские казаки патрулируют Килен-балку. Зачем? Севастопольские казаки патрулируют Килен-балку. Зачем? Севастопольские казаки патрулируют Килен-балку. Зачем?

По словам Алексея Щеренева, на сегодняшний день мобильные группы казаков дежурят в районе Черноречья, на Северной стороне и в Байдаркой долине.

Напомним, что в понедельник в ходе еженедельного Аппаратного совещания врио Губернатора Севастополя Михаил Развожаев также поручил в течение месяца внедрить систему, которая будет отслеживать перемещения всех машин, занимающихся перевозкой мусора, в онлайн-режиме.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастопольские казаки патрулируют Килен-балку. Зачем?

Комментарии для сайта Cackle

Новости Крыма сегодня

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.