Севастопольские казаки патрулируют Килен-балку. Зачем?

Севастопольские казаки с понедельника патрулируют Килен-балку по поручению врио губернатора города Михаила Развожаева. Для предотвращения несанкционированного сброса строительного мусора.

Силами казаков выставили пост охраны и круглосуточно находимся здесь, по четыре человека в смену. В наши обязанности входит выявление автотранспортных средств, которые прибывают в Килен-балку. В случае если машина приедет для несанкционированной выгрузки строительного мусора мы зафиксируем данные и передадим их в полицию и «Севприроднадзор». С понедельника подобных нарушений не выявлено, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя атамана окружного казачьего общества «Севастопольский казачий округ» Алексея Щеренева.

По словам Алексея Щеренева, на сегодняшний день мобильные группы казаков дежурят в районе Черноречья, на Северной стороне и в Байдаркой долине.

Напомним, что в понедельник в ходе еженедельного Аппаратного совещания врио Губернатора Севастополя Михаил Развожаев также поручил в течение месяца внедрить систему, которая будет отслеживать перемещения всех машин, занимающихся перевозкой мусора, в онлайн-режиме.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя