Севастопольские коммунальщики разбираются с последствиями снегопада

В связи с обильным снегопадом и отрицательными температурами в Севастополе наблюдается ухудшение дорожной ситуации.

В работах по очистке и противогололедной обработке дорожной сети задействована вся снегоуборочная техника Севавтодора. В настоящее время для обеспечения безопасного проезда на линии находится 22 единицы. За сутки израсходовано около 800 тонн противогололедных материалов. В первую очередь обрабатываются опасные участки дорог, зоны торможения на пешеходных переходах, пути следования общественного транспорта и школьных автобусов. В связи с этим, просим водителей транспортных средств пропускать спецтехнику с включенными проблесковыми маячками. Район выполнения работ включает 270 км. внутригородских дорог и 350 км загородных трасс. Городские дороги обрабатываются солью, на региональных трассах распределяется песчано-соляная смесь, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Напомним, сроки устранения снега на дорогах второй и третьей категории составляет от 5 до 6 часов с момента окончания снегопада и метели, а зимней скользкости — 5 часов с момента обнаружения:

ГБУ «Парки и скверы» и подрядные организации с 05:00 работают в усиленном режиме — работает 15 единиц техники, задействовано 265 человек. Ведется уборка снега, посыпка противогололедной смесью тротуаров, пешеходных участков, общественных пространств, остановочных комплексов. На данный момент израсходовано более 30 тонн песко-соляной смеси.

Государственными управляющими компаниями сформировано 27 круглосуточных бригад, задействовано 521 человек — ведется очистка снега на внутридомовых территориях, посыпка противогололёдной смесью.

Региональный оператор по обращению с ТКО ООО «БГС» работает в штатном режиме — сбор и транспортировка отходов осуществляется по графику.

Все ресурсоснабжащие организации продолжает работу в режиме повышенной готовности.

По словам замдиректора по содержанию автодорог ГБУ «Севастопольский Автодор» Сергея Сукорцева в связи с большим количеством снега, низовой метелью и переметами возникла достаточно тяжелая ситуация утром:

Нужно понимать, что выпало большое количество снега. При переходе через ноль образовались накатные явления, местами гололедица. Работает вся имеющаяся в Севавтодоре техника, люди. Дополнительно оборудованы лопатами для сброса снега 5 самосвалов. Организована работа 5 бригад, которые вручную обрабатывают и очищают остановки общественного транспорта, пешеходные переходы. Сутки принимаются звонки жителей и городских служб. Объем работы большой. Метель закончилась в 8-30. У нас есть время, чтобы привести город в течении 5 часов в порядок. Просим всех отнестись с пониманием, выполнять требования безопасности дорожного движения на дорогах. Мы делаем все возможное для скорейшего устранения последствий непогоды. Если вы не увидели снегоуборочную технику на дороге по своему маршруту, значит, она убирает другие места и скоро направится к вам.

Во избежание аварийных ситуаций ГБУ «Севастопольский Автодор» призывает автовладельцев не пользоваться транспортными средствами на «летней резине», быть предельно внимательными и аккуратными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать обгонов и перестроений.

Рекомендуем минимизировать поездки на личном транспорте и воспользоваться общественным. Будьте внимательны на дорогах, соблюдайте ПДД! — подчёркивают специалисты.

Работает диспетчерская служба Севавтодора по телефону +7 978 998 59 83, куда граждане обращаются при обнаружении гололеда.

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