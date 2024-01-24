Севастопольские корабелы завершат ремонт подлодки «Ростов-на-Дону» в середине лета

Ремонт поврежденной подводной лодки «Ростов-на-Дону» проекта 636.3 Черноморского флота (ЧФ) будет завершен в июне 2024 года. Об этом

Корабелы Севастопольского морского завода (филиал Центра судоремонта «Звездочка», входит в ОСК) завершат ремонт «Ростова-на-Дону» и устранят повреждения, полученные 13 сентября 2023 года в результате украинского удара крылатыми ракетами по предприятию, до конца первого полугодия этого года, — сказал собеседник агентства. ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

По словам собеседника агентства, головным исполнителем заказа на ремонт субмарины выступает 13-й судоремонтный завод. В работах также участвуют специалисты «Адмиралтейских верфей» (Санкт-Петербург), где была построена подлодка.

Напомним, 13 сентября 2023 года Украина нанесла удар крылатыми ракетами по Севморзаводу, где находились в ремонте большой десантный корабль (БДК) «Минск» Балтийского флота и в плановом ремонте подводная лодка «Ростов-на-Дону» ЧФ. Как сообщило в тот же день Минобороны РФ, «два корабля ВМФ, проходившие плановый ремонт в судоремонтном заводе имени Орджоникидзе в городе Севастополь и поврежденные в результате ракетного удара киевского режима 13 сентября, будут полностью восстановлены и продолжат боевую службу в составе своих флотов». Также ранее другой источник сообщил ТАСС, что полученные 13 сентября подводной лодкой «Ростов-на-Дону» повреждения не критичны и не приведут к значительному увеличению времени ее нахождения в ремонте.

источник: ТАСС