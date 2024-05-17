Севастопольские КОС «Южные» построены на 26%

Прокурор акцентировал внимание присутствующих на проверке на необходимость соблюдения прав и законных интересов граждан, земельные участки которых подлежат изъятию в связи со строительством очистных. Кроме того, А.Шевцов поручил надзирающим прокурорам обеспечить постоянный контроль за расходованием бюджетных средств, исполнением требований градостроительного, земельного и природоохранного законодательства, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.

В настоящее время общая строительная готовность объекта составляет 26%. Отставание от графика работ государственным заказчиком — капстроем не фиксируется. На стройплощадке работают более 250 человек и 30 единиц техники.

Выезд на объект проведен совместно с руководителем департамента капитального строительства, представителями подрядчика — ООО «Региональная строительная компания», ФАУ «Роскапстрой» и работниками прокуратуры города, осуществляющими надзор за реализацией госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя». Прокурору доложили о ходе строительства. С представителями подрядной организации обсуждены проблемные вопросы, возникающие в ходе реализации госконтракта, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Справка

Канализационно-очистные сооружения в Севастополе — КОС «Южные» построены более 50 лет в районе Камышовой бухты, причем строительные работы были завершены не в полном объеме. С 2001 года на КОС проводилась только механическая очистка, в связи с чем в акваторию Черного моря в сутки сбрасываются десятки тысяч кубометров недостаточно очищенных стоков.

Федеральной целевой программой на КОС «Южные» было предусмотрено 8,5 млрд рублей. Первый контракт на реконструкцию очистных в Камышовой бухте и строительство новых — в Балаклаве был заключен с НПП «Биотехпрогресс» в 2017 году. Но весной 2018 года аванс по госконтракту в два миллиарда рублей оказался на счетах банка с отозванной лицензией. Было возбуждено уголовное дело, на основании которого в октябре 2019 года арестовали бывшего главу Департамента городского хозяйства Севастополя Михаила Тарасова. В настоящее время в Ленинском суде Севастополя слушается его дело.

Осенью 2020 года был заключен новый контракт на реконструкцию КОС «Южные». Новый срок окончания работ — 2023 год, потом срок опять перенесли, так как пришлось переделывать проект. Теперь в Балаклаве очистные не строят, а ведут канализационный коллектор на КОС в Камышовой бухте.

источник: «Севастопольская газета»