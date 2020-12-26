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Севастопольские "льготные" аптеки в новогодние праздники будут работать по определённому графику
фото: MDFrescuerYouTube (pixabay.com)

Севастопольские «льготные» аптеки в новогодние праздники будут работать по определённому графику

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:10 26.12.2020

В Севастополе аптеки, в которых пациенты льготных категорий получают бесплатные лекарства, будут работать в новогодние каникулы по установленному графику.

  • Аптеки на проспекте Октябрьской революции, 33, на улице Силаева, 3 и на площади Восставших, 1 работают 4, 6 и 9 января с 10:00 до 18:00.
  • Аптека на улице Умрихина, 16 работает в эти же дни с 8:00 до 14:00.
  • В городской больнице № 4 на улице Леваневского, 25 аптека будет работать 2 и 4 января с 8:00 до 16:00, 6 и 9 января с 10:00 до 16:00.
  • Аптечный пункт в городской больнице № 9 на улице Мира, 5 будет работать 4, 6 и 9 января с 9:00 до 13:00.

Как сообщалось ранее, в городских поликлиниках будут работать дежурные службы, а сотрудники «скорой помощи», ковидных бригад, круглосуточных стационаров и родильного дома будут на посту все праздники. С графиком работы медицинских учреждений можно ознакомиться здесь: https://sev.gov.ru/info/news/139132/

Севастопольские "льготные" аптеки в новогодние праздники будут работать по определённому графику

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