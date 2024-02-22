Севастопольские налогоплательщики уплатили в бюджет страны более 45 млрд рублей

На расширенном заседании коллегии подведены итоги работы Управления за 2023 год. Руководитель УФНС России по г. Севастополю Алексей Могила отметил положительную динамику бюджетных поступлений и определил перспективные направления работы в текущем году.

Руководитель Управления обозначил, что главной новацией 2023 года стало внедрение механизма единого налогового счета. Несмотря на то, что на начальном этапе реализации масштабного проекта возникало много вопросов, в настоящий момент можно констатировать — реализация проекта состоялась, система работает устойчиво и без сбоев.

Алексей Могила доложил, что за 2023 год в бюджетную систему России поступило 45,5 миллиардов рублей, что на 12,8% выше показателей прошлого года.

Поступления в бюджет Севастополя составили 23,8 миллиардов рублей (на 10% выше прошлогодних показателей), в Федеральный бюджет — 8,8 миллиардов рублей (на 27% выше значений за 2022 год), в государственные внебюджетные фонды перечислено 15,8 миллиардов рублей страховых взносов (на 10% выше итоговых показателей за прошлый период).

По итогам 2023 года на 60% возросли начисления по имущественным налогам, которые составили 1,6 миллиардов рублей. Прирост начислений к предыдущему году обусловлен увеличением количества объектов налогообложения, вовлеченных в налоговый оборот, изменением кадастровой стоимости земельных участков, а также увеличением ставки по налогу на имущество организаций.

В ходе коллегии руководитель Управления озвучил показатели контрольной работы, по результатам которой в 2023 году в бюджет мобилизовано 1,1 миллиарда рублей. Больше половины поступлений обеспечено результатами контрольно-аналитической работы, которой Управление уделяет особое внимание, разъясняя налогоплательщикам преимущества своевременного добровольного уточнения налоговых обязательств с целью исключения лишних затрат в виде штрафных санкций.

Комментируя достигнутые результаты деятельности, Алексей Могила обозначил основные задачи на 2024 год: обеспечить динамику поступлений налогов и страховых взносов в соответствии с экономическими показателями региона, активизировать работу по снижению налоговой задолженности, а также оказывать государственные услуги на высоком профессиональном уровне.

В заседании приняли участие Главный федеральный инспектор Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Александр Акулов, председатель Законодательного Собрания города Севастополя Владимир Немцев, первый заместитель Губернатора — Председателя Правительства Севастополя Алексей Парикин, председатель Общественного Совета при УФНС России по г. Севастополю Павел Лебедев и другие должностные лица.

Приглашенные руководители отметили что, выполнение социальных обязательств, направленных на повышение качества жизни людей в регионе, а также реализация задач, связанных со специальной военной операцией, невозможна без своевременного и полного наполнения казны.

В ответном слове Алексей Могила поблагодарил гостей за поддержку и эффективную совместную работу и подчеркнул, что потенциал коллектива региональной налоговой службы позволяет выполнить задачи и обеспечить достижения высоких результатов в работе.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе