Севастопольские нотариусы оказали благотворительную помощь Дому малютки

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 19:12 24.11.2025

Нотариальная палата города Севастополя ежегодно, по доброй традиции, в рамках проведения Всероссийского дня правовой помощи детям, оказывает благотворительную помощь севастопольскому Дому малютки (в настоящее время реорганизован в ГКУЗС «Специализированный реабилитационный центр для детей с поражением периферической нервной системы и нарушением психики»).

Коллеги всегда с удовольствием принимают участие в данном мероприятии.  Нотариусы Дмитрий Северин и Елена Голова посетили дом малютки с подарками. В этом году за счет средств Нотариальной палаты города Севастополя закуплены компьютеры для улучшения организации обучения и восстановительного лечения детей, памперсы для детей в качестве гигиенических средств. Для таких детей важна любая помощь и поддержка. Конечно, это не заменит ребенку счастливую семью, но даже небольшой вклад поможет обеспечить его самым необходимым. Без добра и сочувствия, сопереживания и понимания, без готовности бескорыстно помочь другому человеку мир не станет лучше, а будущее – полным надежды, — отмечают в Нотариальной палате Севастополя. 

источник: Нотариальная палата города Севастополя 

