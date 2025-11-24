Севастопольские нотариусы оказали благотворительную помощь Дому малютки

Коллеги всегда с удовольствием принимают участие в данном мероприятии. Нотариусы Дмитрий Северин и Елена Голова посетили дом малютки с подарками. В этом году за счет средств Нотариальной палаты города Севастополя закуплены компьютеры для улучшения организации обучения и восстановительного лечения детей, памперсы для детей в качестве гигиенических средств. Для таких детей важна любая помощь и поддержка. Конечно, это не заменит ребенку счастливую семью, но даже небольшой вклад поможет обеспечить его самым необходимым. Без добра и сочувствия, сопереживания и понимания, без готовности бескорыстно помочь другому человеку мир не станет лучше, а будущее – полным надежды, — отмечают в Нотариальной палате Севастополя.