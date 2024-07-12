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Севастопольские нотариусы оказали юридическую помощь семьям с детьми-инвалидами
фото: Нотариальная палата Севастополя

Севастопольские нотариусы оказали юридическую помощь семьям с детьми-инвалидами

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 13:33 12.07.2024

11 июля 2024 года Нотариальная палата города Севастополя совместно с Управлением Минюста России по Севастополю провела работу по консультированию населения. Мероприятие состоялось по инициативе Севастопольской региональной общественной организации Инклюзивный центр «Особая молодежь», в помещение которого и было организовано мероприятие.

Представители инклюзивного центра в рамках Всероссийской недели правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности и проекта «Среда обитания: о безопасности», реализуемого Инклюзивным центром «Особая молодежь» при поддержке Правительства Севастополя, обратились с просьбой организовать пункт консультирования так, чтобы на одной площадке семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, можно было получить бесплатную консультацию профессиональных практикующих юристов.

Участникам мероприятия была предоставлена возможность проконсультироваться с действующими нотариусами города Севастополя Ольгой Каленкович — президентом Палаты и Натальей Кирюхиной, являющейся одновременно первым заместителем председателя Комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Общественной палаты Российской Федерации.

Узнайте больше:  Президент Нотариальной палаты Севастополя приняла участие в приеме граждан в поддержку семьи﻿

Основные вопросы, интересовавшие собравшихся, касались:

  • порядка выдачи доверенностей для представления интересов детей и людей старше 18 лет, страдающих заболеваниями центральной нервной системы (ЦНС),
  • порядка назначения опекунов и признания недееспособными людей с заболеваниями ЦНС,
  • порядка отчуждения недвижимости, принадлежащей людям с заболеваниями ЦНС,
  • особенностей оформления наследства «на» и «после» людей, признанных недееспособными.

источник: Нотариальная палата города Севастополя 

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