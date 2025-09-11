Севастопольские нотариусы отмечены ведомственными наградами Минюста России﻿

8 сентября 2025 года в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по городу Севастополю, в торжественной обстановке в связи с 223 — летием ведомства, начальником Управления Натальей Борисовной Черненковой вручены благодарности Министерства юстиции Российской Федерации нотариусам города Севастополя Троян Нине Алексеевне, Фариной Галине Виватовне, Явтух Марине Валерьевне за эффективное содействие в решении задач, возложенных на Министерство юстиции Российской Федерации. Нотариальная палата города Севастополя поздравляет лауреатов наград с высокой оценкой их деятельности! — отмечают в Нотариальной палате города Севастополя.