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Севастопольские нотариусы вручили подарки воспитанникам Дома малютки

Севастопольские нотариусы вручили подарки воспитанникам Дома малютки

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 20:20 24.11.2023

Представители Нотариальной палаты города Севастополя Анна Смирнова и Елена Голова 23 ноября навестили севастопольский Дом малютки (ГБУЗ Севастополя «Специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и психики») для вручения подарков воспитанникам учреждения.

Перечень необходимого был заранее согласован сотрудниками Нотариальной палаты с главным врачом медицинского учреждения Ангелиной Ореховой. Она сообщила, что в комнатах для развивающих занятий не хватает специализированных детских игрушек и пособий для проведения уроков, а на кухне не хватает холодильника для хранения продуктов питания. Все заявленные потребности представители нотариата постарались реализовать, — отмечают в Нотариальной палате Севастополя. 

Севастопольские нотариусы вручили подарки воспитанникам Дома малютки

Нотариусы во время визита вручили подарки и провели консультирование по правовым вопросам, накопившимся у сотрудников дома малютки.

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В свою очередь, работники учреждения просили передать всем причастным к приобретению подарков для малышей спасибо за помощь и заботу:

Всем, кто принял участие в этой помощи, от наших ребят и сотрудников самые искренние слова благодарности. Все подаренные нам пособия и игрушки очень необходимы для обучения самых маленьких деток! Спасибо вам большое! Желаем вам успехов в делах и удачи во всех начинаниях!

источник: Нотариальная палата города Севастополя 

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