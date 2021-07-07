Севастопольские общественники намерены контролировать исполнение нацпроектов в регионе

Управление проектной деятельности и четыре общественные организации подписали соглашение о сотрудничестве для дальнейшего совместного контроля исполнения национальных проектов в Севастополе. Такое соглашение позволит задействовать общественные инициативы в реализации нацпроектов.

Губернатор неоднократно делал акцент на том, что проектные решения должны быть синхронизированы с желаниями севастопольцев и, тем самым, совершенствоваться в процессе реализации. Чем больше людей в этот процесс будет вовлечено, тем лучше получится результат, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Начальник управления проектной деятельности Григорий Прохватилов.

В подписании соглашения приняли участие четыре общественные организации: АНО «Центр социально-культурных инициатив «Вектор добра», НКО «Севастопольская библиотечная ассоциация», АНО «Белая трость», РРО «Инвалиды Севастополя». Представители организаций помогут не только в контроле и мониторинге национального проекта «Культура», но и окажут содействие в проверке доступности среды в реализации других нацпроектов.

После подписания соглашения начальник управления проектной деятельности Григорий Прохватилов, представители департамента культуры и общественных организаций проверили ход ремонта библиотеки №6 по адресу ул. Пролетарская, 38. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Культура».

Директор региональной информационной библиотечной системы Севастополя Елена Волкова отметила, что открытие библиотеки планируется в сентябре текущего года:

В процессе ремонтных работ мы не останавливали приём читателей. Но уже в сентябре, после оснащения и завершения работ, мы презентуем городу новое, креативное, современное, культурное пространство.

Напомним, национальные проекты России — это планы, стратегии и задачи по 11 направлениям, которые реализуются в целях осуществления прорывного развития РФ, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также раскрытия таланта каждого человека.