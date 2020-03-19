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Севастопольские общественники подарили горожанам 700 нарциссов

Севастопольские общественники подарили горожанам 700 нарциссов

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:55 19.03.2020

Более 700 нарциссов подарили волонтеры общественной организации «Наш Севастополь» жителям города в ходе акции «С днём рождения, Русская весна!». Таким образом общественники третий год поздравляет севастопольцев с праздником воссоединения Севастополя и Крыма с Россией. Первая акция прошла в 2018 году в центре города, тогда активисты подарили севастопольцам более 200 нарциссов. Вчера их было свыше 700.

18 марта — не только день возвращения Севастополя и Крыма домой, но и день настоящего единения всех севастопольцев и крымчан. Такой эйфории, царившей весной 2014 года, современный город не ощущал давно. И данной акцией мы преследуем лишь  одну цель: чтобы севастопольцы — творцы истории — улыбнулись и вспомнили яркие моменты событий Русской весны. Каждый из нас писал современную историю, этот праздник тех, кто стоял на блокпостах, кто дежурил возле администрации, кто поставил галочку в бюллетене на референдуме, — цитирует пресс-служба председателя общественной организации «Наш Севастополь» Ольгу Дронову.

Специально к празднику цветы уже третий год выращивает севастопольский садовод, с которым сотрудничает общественная организация.

Севастопольские общественники подарили горожанам 700 нарциссов Севастопольские общественники подарили горожанам 700 нарциссов Севастопольские общественники подарили горожанам 700 нарциссов

фото: пресс-служба ОО «Наш Севастополь»

Севастопольские общественники подарили горожанам 700 нарциссов

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