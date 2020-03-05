Севастопольские огнеборцы ликвидировали пожар в садовом доме в Гагаринском районе

На пожаре погибла женщина.

Этой ночью (в 23:40) в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю поступило сообщение о том, что в одном из частных домовладений в СТ «Море» (в Гагаринском районе) произошел пожар. К месту сразу же выдвинулось два отделения 6 пожарно-спасательной части, два отделения 1 пожарно-спасательной части, а также служба пожаротушения.

По прибытии подразделений к месту происшествия было установлено, что горит одноэтажный садовый дом. После вскрытия входной двери и проникновения звеном ГДЗС в помещение была обнаружена одна пострадавшая. Сотрудниками скорой помощи на месте установлен факт ее гибели, — сообщили в ГУ МЧС по г. Севастополю.

Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, в которую вошли сотрудники ГУ МЧС России по городу Севастополю, полиции и следственного комитета РФ. Кроме того, к тушению были привлечены силы Черноморского флота РФ.

Также к месту происшествия были вызваны сотрудники службы «104».

Благодаря своевременному реагированию, слаженной и профессиональной работе спасателей локализовать пожар удалось в 1:14. Ликвидация открытого горения выполнена в 1:52. Полная ликвидация пожара произведена в 3:51. Всего к ликвидации пожара привлекалось от МЧС России: 16 человек личного состава и 5 единиц техники.

Фото: ГУ МЧС по г. Севастополю.