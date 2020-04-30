Севастопольские огнеборцы МЧС ко Дню пожарной охраны вспомнили традицию прошлого

Ровно 371 год назад была создана пожарная охрана России. Знаменательную дату один из караулов 1-й пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по городу Севастополю решил отметить необычным флэшмобом. На время возродили давнюю традицию, бытовавшую среди пожарных в старину: ношение усов.

Столетия назад пышные усы были не только гордостью и украшением образа пожарного. До изобретения средств защиты органов дыхания именно они спасали от дыма и гари борцов с огненной стихией. Вспомнить «пожарные тренды» прошлого севастопольские сотрудники МЧС предлагают, перенеся их в сегодняшнюю реальность. Насколько «усатый караул» выглядит органично в XXl веке, насколько удался экскурс в историю, огнеборцы призывают оценить всех желающих. Для этого они делятся праздничной фотосессией, — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.