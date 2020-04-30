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Севастопольские огнеборцы МЧС ко Дню пожарной охраны вспомнили традицию прошлого

Севастопольские огнеборцы МЧС ко Дню пожарной охраны вспомнили традицию прошлого

Опубликовал: КрымPRESS в МЧС Крыма 19:23 30.04.2020

Ровно 371 год назад была создана пожарная охрана России. Знаменательную дату один из караулов 1-й пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по городу Севастополю решил отметить необычным флэшмобом. На время возродили давнюю традицию, бытовавшую среди пожарных в старину: ношение усов.

Столетия назад пышные усы были не только гордостью и украшением образа пожарного. До изобретения средств защиты органов дыхания именно они спасали от дыма и гари борцов с огненной стихией. Вспомнить «пожарные тренды» прошлого севастопольские сотрудники МЧС предлагают, перенеся их в сегодняшнюю реальность. Насколько «усатый караул» выглядит органично в XXl веке, насколько удался экскурс в историю, огнеборцы призывают оценить всех желающих. Для этого они делятся праздничной фотосессией, — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Севастопольские огнеборцы МЧС ко Дню пожарной охраны вспомнили традицию прошлого Севастопольские огнеборцы МЧС ко Дню пожарной охраны вспомнили традицию прошлого Севастопольские огнеборцы МЧС ко Дню пожарной охраны вспомнили традицию прошлого Севастопольские огнеборцы МЧС ко Дню пожарной охраны вспомнили традицию прошлого Севастопольские огнеборцы МЧС ко Дню пожарной охраны вспомнили традицию прошлого

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Крыму

Севастопольские огнеборцы МЧС ко Дню пожарной охраны вспомнили традицию прошлого

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