Севастопольские парки и скверы продолжают благоустраивать
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:52 09.09.2025

Ежедневно сотрудники  «Парков и скверов» ухаживают за зелеными территориями города. Сегодня специалисты работают в скверах памятника линкору «Севастополь», Воинов-интернационалистов и у памятника адмиралу Николаю Герасимовичу Кузнецову.

В сквере памятника линкору сегодня формируем живую изгородь — специалисты стригут кизильник и туи. Далее по плану обрезка поросли и формирование приствольных лунок деревьев. Ранее в сквере мы обрезали и пропололи розы для обеспечения следующего цветения, — цитирует пресс-служба мастера участка ГБУ «Парки и скверы» Юлию Емельяненко.

В сквере Воинов-интернационалистов сегодня ухаживают за розами, их здесь высажено 21 кустов. Все цветы будут обрезаны, где это необходимо, и прополоты. Затем по плану формирование лунок деревьев и стрижка кустарников.

Помимо работ в центре сотрудники «Парков и скверов» работают в парках «Учкуевка» и Победы, и в сквере у дома № 16 на улице Павла Корчагина.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

