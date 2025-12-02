Севастопольские парковки: способы оплаты

В Севастополе две платные парковочные зоны: на центральном кольце — 967 мест и в Балаклаве — 79 мест. Для удобства все они отмечены на сайте sevparking.ru.

На центральном кольце стоимость парковки составляет 35 рублей в час с 8:00 до 20:00, а в ночное время и по выходным парковка бесплатная. В Балаклаве парковка стоит 50 рублей в час: с 1 мая по 30 сентября — с 8:00 до 22:00, а с 1 октября по 30 апреля — с 8:00 до 20:00 часов. По ночам парковка в Балаклаве бесплатная.

Есть шесть способов оплаты парковки: