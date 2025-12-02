Прямо сейчас:
Способы оплаты парковки в Севастополе 2 декабря 2025 года Новости Версия для печати В Севастополе две платные парковочные зоны: на центральном кольце — 967 мест и в Балаклаве — 79 мест. Для удобства все они отмечены на сайте sevparking.ru. На центральном кольце стоимость парковки составляет 35 рублей в час с 8:00 до 20:00, а в ночное время и по выходным парковка бесплатная. В Балаклаве парковка стоит 50 рублей в час: с 1 мая по 30 сентября — с 8:00 до 22:00, а с 1 октября по 30 апреля — с 8:00 до 20:00 часов. По ночам парковка в Балаклаве бесплатная. Есть шесть способов оплаты парковки: 1. Банковской картой через паркомат, расположенный вблизи парковки; 2. Через мобильное приложение «RuParking»; 3. В личном кабинете на сайте sevparking.ru; 4. Отправив СМС на специальный телефонный номер 7878. Пошаговая инструкция этого способа размещена на всех паркоматах; 5. Наличными через терминалы. Их место расположение также можно найти на сайте sevparking.ru; 6. Оплату парковки можно произвести и после ее завершения, используя функцию постоплаты: до 23:59 текущих суток с момента въезда на парковочное место. Функция постоплаты доступна только на сайте sevparking.ru и в мобильном приложении «RuParking».
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастопольские парковки: способы оплаты

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

