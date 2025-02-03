Севастопольские пенсионеры в феврале получат пенсии с учетом дополнительной индексации до 9,5%

Отделение СФР по Севастополю с 1 февраля 2025 года дополнительно проиндексировало пенсионерам страховые пенсии до уровня фактического роста цен согласно данным Росстата.

Страховые пенсии работающих и неработающих пенсионеров в январе этого года были увеличены на 7,3 % в соответствии с прогнозной инфляцией по итогам 2024 года. По решению Президента в феврале была проведена дополнительная индексация до 9,5%.

Отделение СФР по Севастополю выплатит проиндексированные до 9,5% страховые пенсии в феврале. Вместе с увеличенной пенсией за февраль севастопольцам также поступит доплата за январь с учетом доиндексации с 7,3% до 9,5%. Выплаты начисляются автоматически, поэтому обращаться в клиентские службы регионального Отделения СФР не нужно, — цитирует пресс-служба управляющего Отделением СФР по Севастополю Елену Гайворонскую.

Севастопольцам, получающим пенсию в банках, выплаты поступят 4, 12 и 21 февраля. Отделения почтовой связи выплатят/доставят февральскую пенсию в установленные даты по 25 число.

Подробную консультацию по вопросам пенсионного обеспечения можно получить по телефону (8-800-100-00-01), связавшись с оператором второй линии из Отделения СФР по Севастополю. Звоните с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 и в пятницу с 09.00. до 16.45. Звонки с любых телефонов бесплатны.

источник: пресс-служба Отделения СФР по г.Севастополю

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