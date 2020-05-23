Севастопольские пиротехники МЧС одновременно уничтожили девять авиабомб времён Великой Отечественной войны

В Севастополе провели масштабную операцию по ликвидации боеприпасов времён Великой отечественной войны. Сотрудники Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю при участии специалистов Черноморского флота уничтожили девять авиационных бомб немецкого и советского производства.

Все эти боеприпасы предназначались для поражения живой силы, техники и фортификационных сооружений противника. Они были найдены в разных районах Севастополя. Самая крупная среди них – авиационная бомба ФАБ-100. Работы проведены с соблюдением всех мер безопасности. Глубина котлована около семи метров. Плюс дополнительно по правилам производится засыпка – чтобы минимизировать ударную волну и разлёт осколков. Для обеспечения безопасности в ходе мероприятий были задействованы беспилотные авиационные системы: с их помощью проводился мониторинг прилегающих территорий, – прокомментировал операцию заместитель начальника Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю полковник внутренней службы Сергей Наполов. – Хочу обратиться к севастопольцам: в случае обнаружения подозрительных предметов, которые потенциально являются взрывоопасными, незамедлительно звоните в МЧС по номеру «101»! Будьте бдительны, осторожны и ответственны!

Всего в мероприятиях по ликвидации девяти бомб было задействовано 3 единицы техники и 7 человек личного состава. С начала 2020 года силами пиротехников МЧС России по городу Севастополю уничтожено более 400 взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной.

фото: ГУ МЧС России в Севастополе