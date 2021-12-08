Севастопольские подростки стали победителями суперфинала конкурса «Большая перемена»

В ноябре семеро севастопольских ребят стали победителями суперфинала конкурса «Большая перемена», который прошел в Международном детском центре «Артек». На встрече подростков с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым и его профильным заместителем Игорем Михеевым главной темой встречи стала востребованность знаний и навыков, которые необходимы сегодня для достижения успеха в различных отраслях, участия в управлении регионом.

Очень порадовало многообразие увлечений ребят и их стремление приносить пользу родному городу. Мы поговорили о том, какие специальности сегодня востребованы в городе, какие образовательные возможности созданы, каких компетенций не хватает, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Глава региона отметил высокий результат Севастополя в конкурсе «Большая перемена». Он проходит во второй раз, и в этом сезоне участие приняли более 2,5 миллионов ребят. Севастопольцы всемером стали суперфиналистами этапа для старшеклассников. Одиннадцатиклассники Гордей Ключенко, Артем Круглов, Кирилл Приходько и Вероника Хаджимухамедова получили по 1 млн рублей на образование, десятиклассники Никита Логинов, Арина Панова и Анастасия Шевченко – по 200 тысяч рублей на образование и саморазвитие.

Один из победителей, одиннадцатиклассник Кирилл Приходько, занимается самбо и дзюдо, увлекается IT-технологиями и программированием, изучает космос и спутникостроение, является волонтером Центра подводных исследований Русского географического общества и активистом Российского движения школьников. Несмотря на разносторонние увлечения, Кирилл хочет связать свое будущее с программированием, которым начал заниматься в севастопольском Кванториуме.

Также на встрече побывала шестиклассница Александра Лужняк, которая в июле победила в отдельном конкурсе «Большой перемены» для 5-7 классов. Девочка выбрала проект «Капсула времени» и составила генеалогическое древо своей семьи. В качестве награды победительница вместе со сверстниками отправилась на поезде в образовательное «Путешествие мечты» с остановками по городам России. Для девочки такое путешествие было особенно интересным – Александра увлекается историей родного края и любит походы со сложными маршрутами.

Горжусь нашими ребятами – такими разносторонними, увлеченными. Уверен, что будущее города и страны именно за ними. Такие проекты, как «Большая перемена», дают отличную возможность проявить себя. Важно, что главным критерием конкурсного отбора является не оценка успеваемости, а наличие навыков, которые пригодятся школьникам в современном мире, в том числе умение вести коммуникацию и находить нестандартные решения в сложных ситуациях», – говорит Михаил Развожаев.

Конкурс «Большая перемена» проводится для школьников 5-10 классов, которые стремятся изменить мир. Он проходит с 2020 года по Федеральному проекту «Патриотическое воспитание граждан РФ» нацпроекта «Образование». Финал конкурса в текущем году прошел с 7 по 13 ноября в Международном детском центре «Артек».

фото: пресс-служба Правительства Севастополя